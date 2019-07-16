Форвард «Флуминенсе» Педро: ничего не знаю о предложении ЦСКА

Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу прокомментировал информацию, что им интересуется московский ЦСКА.
«Я ничего не знаю о предложении ЦСКА. Я рад вернуться в строй после травмы, но жаль, что мы не смогли обыграть «Сеару», — приводит слова Педро Jornais Virtuais со ссылкой на Lance.
Абреу является воспитанником «Флуминенсе». В первую команду клуба он был переведён в 2017 году в 19-летнем возрасте. В текущем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 5 играх. На его счету 3 забитых мяча. В составе молодёжной сборной Бразилии футболист сыграл 1 матч.
Напомним, минувший сезон ЦСКА завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой турнир, а борьбу за Кубок России она прекратила на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени».
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