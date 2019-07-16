«Барселона» вернула Кукурелью за € 4 млн

«Барселона» объявила о переходе защитника «Эйбара» Марка Кукурельи.

В конце мая «Эйбар» купил игрока у «Барселоны» за € 2 млн, но «Барселона» сохранила за собой право обратного выкупа игрока за € 4 млн. Теперь каталонцы использовали данную опцию. Кукурелья подписал с «Барселоной» долгосрочный контракт.

20-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне он выступал за «Эйбар» на правах аренды. В составе баскского клуба футболист принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил шесть жёлтых карточек.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, а также проиграла в финале Кубка Испании и в 1/2 финала Лиги чемпионов.