Ушёл из жизни известный фанат киевского «Динамо»
13 июля скончался известный болельщик киевского «Динамо» Михаил Синянский по прозвищу Винни, сообщается в телеграм-канале «WBC | Ультрас Динамо». Причина смерти не разглашается.
«В 2014 году он ушёл добровольцем в Национальную гвардию Украины, чтобы защищать родную землю от оккупантов. Винни был патриотом и чрезвычайно искренним и весёлым человеком.
Завтра на Байковом кладбище состоятся похороны Михаила „Винни“ Синянского. Приходите в 14:00 в крематорий, в зал для прощания», — говорится в заявлении.
Синянский жил в Киеве. Он был участником Революции на граните 1990 года и Майдана. Являлся участником так называемой Антитеррористической операции украинских войск на Донбассе. Прозвище Винни было его позывным во время военных действий.
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