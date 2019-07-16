OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство

Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom. Данное объявление было сделано во время презентации на стадионе футбольного клуба «Камп Ноу» в Барселоне.



Этот шаг свидетельствует о продолжении успешного четырёхлетнего сотрудничества между ведущим брендом смартфонов и всемирно известным европейским футбольным клубом.

«Мы гордимся, что расширяем нашу совместную работу с ФК «Барселона». Такое сотрудничество подтверждает, что «Барса» — это больше чем клуб, а OPPO — больше чем производитель смартфонов. Испания и весь европейский рынок – это важный регион для OPPO. Мы расширяем здесь наше присутствие, и поэтому мы должны поддерживать связь с нашими покупателями. Сегодня мы демонстрируем новые цвета успеха — гранатовый и синий», — заявил международный вице-президент OPPO и руководитель отдела работы с зарубежными рынками Ален Ву.



Лимитированная линейка от OPPO – это результат плодотворного сотрудничества и взаимного стремления к совершенству и инновациям через искусство и технологии. Под лозунгом «Соединяя технологию с искусством» лимитированная серия смартфонов OPPO Reno 10x Zoom сочетает в себе легендарные цвета команды – гранатовый и синий — и кастомизированное программное обеспечение, объединяя этим элементы клуба из прошлого, настоящего и будущего.