Ярмоленко окатили ледяной водой на тренировке «Вест Хэма»

Украинский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко, вероятно, проиграл спор на одной из предсезонных тренировок лондонской команды.

В видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» «молотобойцев», полузащитники Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини обливают Ярмоленко ледяной водой.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги украинский полузащитник провёл 9 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.



Напомним, что Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.



Ранее стало известно, что Андрей изменил игровой номер в «Вест Хэме».