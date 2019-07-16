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Ярмоленко окатили ледяной водой на тренировке «Вест Хэма»

Ярмоленко окатили ледяной водой на тренировке «Вест Хэма»
Футбол / Англия 0

Украинский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко, вероятно, проиграл спор на одной из предсезонных тренировок лондонской команды.

В видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» «молотобойцев», полузащитники Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини обливают Ярмоленко ледяной водой.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги украинский полузащитник провёл 9 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что Андрей изменил игровой номер в «Вест Хэме».

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