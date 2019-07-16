Бородюк: «Спартаку» нужно дать время, так как клуб понёс серьёзные потери

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказал мнение о перспективах московского «Спартака».

«Им надо дать время, всё-таки москвичи понесли серьёзные кадровые потери. Ранее ушёл Квинси Промес, сейчас команда попрощалась с Зе Луишем и Денисом Глушаковым. То есть лишились тех, кто определял основные атакующие действия. Но уверен, что «Спартак» всё равно начнёт прибавлять в ходе сезона. На сегодняшний день самое главное, что они стартовали с победы и набрали три очка. Как говорится, лучше провести не самый сильный матч, но добиться результата, чем наоборот.



Рано оценивать возможности Понсе, первые выводы будем делать по истечении нескольких туров. Главная проблема «Спартака» в другом. В том, что молодым игрокам нужно адаптироваться к условиям постоянного давления со стороны прессы и трибун. Такому клубу нужны футболисты со стержнем и характером — такие лидеры, какими были Промес, Зе Луиш и Сальваторе Боккетти, который отчаянно сражался в штрафной», — приводит слова Бородюка RT.