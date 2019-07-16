«ПСЖ» объявил о трансфере защитника дортмундской «Боруссии» Диалло

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло стал игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает официальный сайт французского гранда.
Соглашение с французским футболистом рассчитано до 2024 года. Ранее сообщалось, что парижский клуб согласовал трансфер француза за € 32 млн.
Диалло является воспитанником «Монако». Он перешёл в «Боруссию» летом 2018 года из «Майнца». Сумма трансфера составила € 28 млн. В минувшем сезоне Диалло принял участие в 28 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.
«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. В сезоне-2019/20 парижский клуб стартует домашним матчем с «Нимом». Встреча состоится 11 августа.
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