«ПСЖ» объявил о трансфере защитника дортмундской «Боруссии» Диалло

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло стал игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает официальный сайт французского гранда.



Соглашение с французским футболистом рассчитано до 2024 года. Ранее сообщалось, что парижский клуб согласовал трансфер француза за € 32 млн.



Диалло является воспитанником «Монако». Он перешёл в «Боруссию» летом 2018 года из «Майнца». Сумма трансфера составила € 28 млн. В минувшем сезоне Диалло принял участие в 28 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.



«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. В сезоне-2019/20 парижский клуб стартует домашним матчем с «Нимом». Встреча состоится 11 августа.