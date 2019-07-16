Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК «Сокол» — ФК «Динамо-Брянск». Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» готов продать Бэйла за € 80 млн

«Реал» готов продать Бэйла за € 80 млн
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» назвал цену, за которую готов отпустить валлийского вингера Гарета Бэйла. Как сообщает ESPN, 30-летний футболист может покинуть Мадрид за € 80 млн.

Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в АПЛ. В его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что лондонский клуб уже сделал «Реалу» предложение в размере € 60 млн, однако агент игрока назвал данные слухи «чушью».

В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

СМИ: китайский клуб готов платить Бэйлу € 1,3 млн в неделю
Бэйл подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Реала» на клубной базе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент