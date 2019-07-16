«Реал» готов продать Бэйла за € 80 млн
Мадридский «Реал» назвал цену, за которую готов отпустить валлийского вингера Гарета Бэйла. Как сообщает ESPN, 30-летний футболист может покинуть Мадрид за € 80 млн.
Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в АПЛ. В его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что лондонский клуб уже сделал «Реалу» предложение в размере € 60 млн, однако агент игрока назвал данные слухи «чушью».
В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
СМИ: китайский клуб готов платить Бэйлу € 1,3 млн в неделю
Бэйл подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Реала» на клубной базе
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