«Арсенал» близок к аренде хавбека «Реала» Себальоса

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает AS.



По информации источника, активный интерес к 22-летнему хавбеку «сливочных» проявляет «Аренал». Сообщается, что клубы находятся на завершающей стадии переговоров по аренде футболиста. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».



Повышает шанс ухода полузащитника и напряжённые отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом.



Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.

«Ливерпуль» проявляет интерес к Себальосу