Президента «Легиона-Динамо» Шамиль Лахиялов сообщил, что из названия клуба пропадёт первое слово. Кроме того махачкалинский стадион «Динамо» будет носить имя Льва Яшина.



«Динамо» – более раскрученный и известный бренд. Мы надеемся, что и руководство республики, и бизнес повернутся лицом к клубу после смены названия», – приводит слова Лахиялова «Молодёжь Дагестана».

«Инициатором переименования стадиона являюсь я. Идею уже поддержали в Москве, в Центральном совете общества «Динамо». Я надеюсь, что переименование состоится уже в этом году. Дагестанская региональная организация ФСО «Динамо» является собственником арены, так что мы можем дополнить название стадиона, ни с кем не согласовывая своего решения. Тем не менее я сначала собираюсь поставить руководство республики в известность о наших планах и надеюсь, оно одобрит эту идею.

Лев Иванович неоднократно бывал в нашей республике, гостил у меня, посещал нашу арену, обращался к болельщикам на трибунах. Нас связывала многолетняя дружба. И потом, он – динамовец, а мы, бело-голубые, поддерживаем любую команду с эмблемой «Д» – будь то «Динамо» махачкалинское, московское или ещё какое. Яшин – тоже динамовец, как и мы, так что он не посторонний для нашего общества и нашего стадиона», — добавил заместитель руководителя дагестанского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Загалав Абдулбеков.