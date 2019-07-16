Триппьер отправился в Мадрид для заключения контракта с «Атлетико»

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер близок к переходу в мадридский «Атлетико». Как сообщает The Telegraph, 28-летний футболист уже вылетел в Испанию для официального заключения контракта.
Сумма трансфера составит € 22 млн. Ранее британец, являющийся воспитанником «Манчестер Сити», выступал за «Барнсли» и «Бёрнли». Цвета «Тоттенхэма» Киран защищает с 2015 года.
Ранее защитником интересовались «Ювентус» и «Наполи», однако клубы не смогли договориться по поводу стоимости трансфера.
В сезоне-2018/19 Триппьер провёл за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил один гол и сделал пять результативных передач. Напомним, лондонский клуб занял четвёртое место в АПЛ и добрался о финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).
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