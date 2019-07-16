«Реал» выставил «Наполи» и «Атлетико» разные цены на Хамеса

Мадридский «Реал» продолжает искать новый клуб для колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Напомним, самую активную заинтересованность в футболисте проявляют «Наполи» и «Атлетико».



Как сообщает AS, «сливочные» выставили каждому из клубов разную цену на Хамеса. В «Наполи» испанцы готовы отпустить игрока за € 42 млн, тогда как в стан прямого конкурента — за € 50 млн.



Напомним, Зинедин Зидан не рассчитывает на колумбийца в новом сезоне. Ранее сообщалось, что Хамес близок к переходу в «Наполи», главным тренером которого является Карло Анчелотти. Под руководством итальянского специалиста полузащитник уже играл в «Реале» и «Баварии». Неаполитанский клуб, тем не менее, не может договориться с мадридским о трансферной стоимости игрока.

Анчелотти: переговоры по Хамесу идут, но они займут долгое время