Ал. Миранчук: зачем мне переходить в «Зенит» или «Спартак»?

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не считает нужным переходить из «Локомотива» в другой клуб Российской Премьер-лиги.



«Зенит» или «Спартак»? Да нет. Зачем? Что должно случиться, чтобы я из «Локомотива» перешёл куда-то туда? Ну сами представьте», — заявил Миранчук в интервью на канале «КраСава» в Youtube.



Напомним, 23-летний Алексей Миранчук является воспитанником московского «Локомотива». Всю карьеру он провёл в столичном клубе. Также на его счету 23 матча и четыре забитых мяча в футболке сборной России.



Ранее Алексей заявил о желании попробовать силы в европейском чемпионате. По его словам, если он останется в России, потом будет жалеть. Футболист выбрал между чемпионатами Испании и Англии.

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