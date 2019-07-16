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Ал. Миранчук: зачем мне переходить в «Зенит» или «Спартак»?

Ал. Миранчук: зачем мне переходить в «Зенит» или «Спартак»?
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не считает нужным переходить из «Локомотива» в другой клуб Российской Премьер-лиги.

«Зенит» или «Спартак»? Да нет. Зачем? Что должно случиться, чтобы я из «Локомотива» перешёл куда-то туда? Ну сами представьте», — заявил Миранчук в интервью на канале «КраСава» в Youtube.

Напомним, 23-летний Алексей Миранчук является воспитанником московского «Локомотива». Всю карьеру он провёл в столичном клубе. Также на его счету 23 матча и четыре забитых мяча в футболке сборной России.

Ранее Алексей заявил о желании попробовать силы в европейском чемпионате. По его словам, если он останется в России, потом будет жалеть. Футболист выбрал между чемпионатами Испании и Англии.

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