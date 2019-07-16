Ан. Миранчук: в «Барсу» бы поехал на троллейбусе, а «Борнмут» — это другое

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Борнмут».



«Почему отказался ехать в английский «Борнмут»? Да мы уже сколько раз говорили, что Англия – это другое.



Сначала лучше в тепло – Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые. Куда поехал бы хоть на троллейбусе? В «Барсу», — заявил Миранчук в интервью на канале «КраСава» в Youtube.



Напомним, 23-летний Антон Миранчук является воспитанником московского «Локомотива». В 2016 году он был арендован эстонской «Левадией», в составе которого провёл 30 матчей и отметился 14 забитыми мячами. Также на его счету 10 матчей и один забитый гол в футболке сборной России.

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