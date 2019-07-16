Ал. Миранчук: на первую зарплату купили маме квартиру рядом с работой

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал про своё с братом Антоном детство.

«Друг с другом в детстве мы часто дрались, как посмотрим фильм с Ван Дамом, и сразу начинали. Мама напрягалась, дескать, чего так серьёзно, а мы быстро отходили. Самый ужас был, когда дрались два на два, когда заступились за пацана в школе. На него нагнали у нас в классе, ну мы и предложили разобраться после школы. Я прям сверху сидел на нём и бил, нормально так было. Самое яркое впечатление детства – когда отец-дальнобойщик приезжал ночью и что-то привозил. Антон всегда вставал и первым брал, майку Роналдиньо, например, а мне — Оуэна.



В детстве смотрели наш чемпионат, но не очень. Сейчас в сборной кто-то хорош в дриблинге, Зоба может классно отобрать и протащить, Дзюба — зацепиться, выделять кого-то не хочется.



Не было момента, когда подумал, что поймал звёздную болезнь. Что подарили маме на первую зарплату? Купили квартиру рядом с работой. Мама — наше всё, готовы сделать всё, чтобы она улыбалась. А что касается ухода из «Спартака», то там к концу не играли уже последний год, видимо, перспективы не видели, вот и решили, что надо что-то менять», — сказал Миранчук в интервью на канале «КраСава» в YouТube.