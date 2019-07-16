Ахметов: Роналду и Месси — инопланетяне, но кумир — Криштиану

Полузащитник ПФК ЦСКА Ильзат Ахметов считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси великими футболистами. Предпочтение, тем не менее, россиянин отдаёт португальцу.



«Любимый футболист, конечно, Криштиану Роналду с детства. Он является моим кумиром. Приятно просто наблюдать за его мотивацией, менталитетом, за тем, как он работает. Это мотивирует.



Его отличие от Месси? Они оба великие. Мало кто может достичь такого уровня, как два этих игрока, в ближайшие годы. Они просто инопланетяне. Не зря они взяли по пять «Золотых мячей».



Они имеют разные стили, но мне с детства просто понравился Роналду. Я всегда за ним наблюдал, брал у него что-то. Конечно, Месси дано, он тоже делает невероятные вещи в плане игры.



Роналду просто машина, которая добивается результата за счет своей колоссальной работы. Это, безусловно, не может не импонировать. Тут стоит только учиться у обоих. Они делают невероятные вещи», — цитирует Ахметова пресс-служба РФС.