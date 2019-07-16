Мама Миранчуков: очень хотелось бы уехать за границу, в Барселону!

Мама полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков выразила надежду, что сыновья перейдут в европейские клубы.

«Очень хотелось бы уехать за границу, в Барселону! Надо ставить максимальные цели.

Когда пошли эти кубки, золото, начала активно работать пресса — встречают, пишут. Потом был чемпионат мира. Было очень много влияния со стороны, но, слава богу, выдержали испытание. Я старалась их воспитывать так: взлететь можно, но падать больно", — сказала Елена Миранчук в интервью на канале «КраСава» в YouТube.

23-летние Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива». В минувшем сезоне Алексей принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач. На счету Антона 11 голов и две результативные передачи в 25 матчах РПЛ.