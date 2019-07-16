Краневиттер: я принял решение покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб. Футболиста не устраивает недостаточное количество игрового времени.
«Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время — на условиях полноценного трансфера или же аренды. Мне нужно играть, поэтому и было принято решение покинуть «Зенит». Уже долгое время я не играл хотя-бы десять матчей кряду.
Пока я просто тренируюсь и жду новостей. Паредес своим примером доказал, что можно пробиться в сборную Аргентины на тех же условиях, что и я. Вернуться в состав национальной сборной — это главное, чего я хочу. Где бы я не играл, я буду ждать вызова в сборную», — заявил Краневиттер в эфире радиостанции La Oral Deportiva.
В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в Российской Премьер-лиге шесть матчей (2 — в основе).
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