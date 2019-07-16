Сын владельца «Арсенала» — болельщикам: трансферы? Готовьтесь

Джош Кронке, сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке, анонсировал усиление трансферной активности лондонского клуба.



«Что бы сказал болельщикам по поводу трансферов? Сказал бы так: «Готовьтесь». Я призвал сотрудников клуба быть как можно более агрессивными на трансферном рынке.



Есть ряд историй, над которыми мы работаем прямо сейчас. Некоторые из них находятся уже на завершающей стадии.



Что касается наших целей, то это трофеи. В футболе сложно назвать успехом что-то другое. Последние 12–14 месяцев мы закладывали определённый фундамент, который должен помочь в дальнейшем», — цитирует Джоша официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в турнирной таблице АПЛ сезона-2018/19 «Арсенал» финишировал на пятой строчке и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.