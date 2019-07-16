«РБ Лейпциг» согласовал трансфер форварда «Эвертона» Лукмана за € 25 млн
Нападающий «Эвертона» Адемола Лукман перейдёт в «РБ Лейпциг», как утверждает Sky Sports.
По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста € 25 млн. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие 24 часа. Форвард уже играл за «РБ Лейпциг» на правах аренды во второй половине сезона-2017/18.
21-летний Лукман перешёл в «Эвертон» из «Чарльтона» в январе 2017 года. Сумма трансфера составила € 8,8 млн. В минувшем сезоне Лукман принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги (3 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач.
«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
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