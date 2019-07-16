«Сабуртало» дома проиграл «Шерифу» в квалификации ЛЧ, но вышел в следующий раунд
В ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов грузинский «Сабуртало» проиграл молдавскому «Шерифу» со счётом 1:3, но вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи». Обслуживала матч чешский арбитр Павел Орел.
Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал Лиридон Латифи. На 8-й минуте молдавский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Гаги Маргвелашвили. Ещё через две минуты счёт до крупного довёл Робер Тамбе. Во втором тайме отличился форвард «Сабуртало» Огнен Ролович.
В первой встрече «Сабуртало» разгромил «Шериф» на выезде со счётом 3:0. Таким образом, грузинский клуб вышел во 2-й раунд по сумме двух встреч. В следующем круге «Сабуртало» сыграет с загребским «Динамо».
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