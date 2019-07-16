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Руни: главный минус Клоппа — это то, что он работает в «Ливерпуле»

Руни: главный минус Клоппа — это то, что он работает в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий в МЛС за «Ди Си Юнайтед», Уэйн Руни высоко оценил тренерский талант наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Юрген — именно тот тренер, под руководством которого хотел бы играть любой футболист. Я общался с ним однажды и могу сказать, что он потрясающий человек. Заметно, как каждый игрок получает удовольствие от работы с ним.

Очень уважаю Юргена за всё, чего он достиг с «Боруссией» и «Ливерпулем». Думаю, в его карьере ещё всё впереди.

Минусы? Конечно, есть! Главный минус Клоппа — что он работает и добивается успехов с «Ливерпулем», — цитирует Руни Bild.

Напомним, в прошлом сезоне Клопп привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов. Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории «МЮ».

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