«Спартак» ведёт переговоры по трансферу хавбека ПСВ Перейро

«Спартак» проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику ПСВ Гастону Перейро, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

По данным источника, московский клуб ведёт активные переговоры по трансферу хавбека.

24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.

«Спартак» в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.