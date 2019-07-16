«Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» «Ювентуса».

В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование. Если всё будет в порядке, голландец подпишет с туринским клубом пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал трансфер де Лигта за € 75 млн. Голландец станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А с зарплатой в € 12 млн в год.

19-летний Маттейс — воспитанник «Аякса». В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.