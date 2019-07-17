«Бавария» может купить хавбека «Эспаньола» Року за € 40 млн
«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Эспаньола» Марку Роке, утверждает AS.
По данным источника, немецкий клуб может выплатить за футболиста полную сумму отступных, которая составляет € 40 млн. Рока стал приоритетным вариантом для «Баварии» после того, как клубу не удалось приобрести хавбека Родриго Эрнандеса, который перешёл из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за € 70 млн.
22-летний Рока является воспитанником «Эспаньола». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил девять жёлтых карточек. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2022 года.
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