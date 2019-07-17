Червиченко: Кононов обещал поставить бесковский футбол, а получился колхозный

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над дебютантом Российской Премьер-Лиги «Сочи» и раскритиковал наставника столичной команды Олега Кононова.
«Работа главного тренера «Спартака» Олега Кононова не внушает оптимизма. Он молодец только на словах, а не на деле. Обещал поставить бесковский и романцевский футбол, а получился колхозный. Особенно в первом тайме матча с «Сочи». Единственное, что пока показали красно-белые, — грамотную работу с судьями», — приводят слова Червиченко «Известия».
Напомним, что в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» победил «Сочи» со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник Самуэль Жиго в добавленное арбитром время. Позже глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров признал, что мяч был забит с с нарушением правил.
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