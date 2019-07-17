Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Червиченко: Кононов обещал поставить бесковский футбол, а получился колхозный

Червиченко: Кононов обещал поставить бесковский футбол, а получился колхозный
Футбол / РПЛ 0

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над дебютантом Российской Премьер-Лиги «Сочи» и раскритиковал наставника столичной команды Олега Кононова.

«Работа главного тренера «Спартака» Олега Кононова не внушает оптимизма. Он молодец только на словах, а не на деле. Обещал поставить бесковский и романцевский футбол, а получился колхозный. Особенно в первом тайме матча с «Сочи». Единственное, что пока показали красно-белые, — грамотную работу с судьями», — приводят слова Червиченко «Известия».

Напомним, что в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» победил «Сочи» со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник Самуэль Жиго в добавленное арбитром время. Позже глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров признал, что мяч был забит с с нарушением правил.

А. Егоров: гол Жиго нельзя было засчитывать, пенальти в ворота «Спартака» был
Точилин: хорошо, что признали ошибки Москалёва, но три очка нам никто не вернёт
Бородюк: «Спартаку» нужно дать время, так как клуб понёс серьёзные потери
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент