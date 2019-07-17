Дюпин: гол Кварацхелии оказывает, что он выходил на матч максимально заряженным

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал ничейный матч казанской команды с московским «Локомотивом», сыгранный в 1-м туре чемпионата России, а также отметил бывшего игрока «железнодорожников» Хвичу Кварацхелию.

«У нас новая команда, которая только формируется. «Локомотив» же очень силён и выступает в этом составе достаточно долгое время, он хорошо сыгран. Так что выездную ничью с «железнодорожниками» на старте сезона я бы отнёс к разряду положительных результатов. Что касается Кварацхелии, то его гол доказывает, что он выходил на матч максимально заряженным принести пользу «Рубину», — приводят слова Дюпина «Известия».

Этим летом 18-летний грузинский футболист отказался от предложения «Локомотива» и стал игроком «Рубина».

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