Дюпин: гол Кварацхелии оказывает, что он выходил на матч максимально заряженным
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал ничейный матч казанской команды с московским «Локомотивом», сыгранный в 1-м туре чемпионата России, а также отметил бывшего игрока «железнодорожников» Хвичу Кварацхелию.
«У нас новая команда, которая только формируется. «Локомотив» же очень силён и выступает в этом составе достаточно долгое время, он хорошо сыгран. Так что выездную ничью с «железнодорожниками» на старте сезона я бы отнёс к разряду положительных результатов. Что касается Кварацхелии, то его гол доказывает, что он выходил на матч максимально заряженным принести пользу «Рубину», — приводят слова Дюпина «Известия».
Этим летом 18-летний грузинский футболист отказался от предложения «Локомотива» и стал игроком «Рубина».
Кварацхелия рассказал, почему ушёл из «Локомотива»
Кварацхелия забил гол «Локомотиву» и не стал праздновать
Геркус: Хвича, кроме Сёмина, был никому не нужен? Лично посылал скаутов за ним
- 17 июля 2019
-
02:22
-
02:10
-
01:49
-
01:47
-
01:21
-
00:39
-
00:31
-
00:17
- 16 июля 2019
-
23:54
-
23:51
-
23:33
-
23:25
-
23:12
-
23:05
-
22:51Фернандо может перейти в «Дженоа» Эксклюзив
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:26
-
22:16
-
21:47
-
21:46
-
21:29
-
21:16
-
21:04
-
21:04
-
21:00
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:12
-
20:04
-
20:01
Партнерский контент