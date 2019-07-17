Сульшер: Санчес — топ-игрок, он легко может забить 20 мячей

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер лестно высказался о форварде команды Алексисе Санчесе.



«Он топ-игрок. Если у него пойдут удары, он легко может забить 20 мячей. Мы знаем, на что он способен. И мы все – я, Алексис и команда – должны найти способ извлечь это из него.



В «Арсенале» он играл фантастически. Мы хотим, чтобы он забивал на «Олд Траффорд», что даст нам дополнительный импульс», – цитирует Сульшера Sky Sports.

Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года. В составе «красных дьяволов» нападающий забил 5 голов в 45 матчах. По информации британских СМИ, 30-летний чилийский футболист является самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

