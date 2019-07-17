В АПЛ исчезло одно из самых спорных правил

С наступающего сезона-2019/20 в высшем дивизионе чемпионата Англии изменится регламент и будут применяться новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.

Если ранее при распределении мест в первую очередь учитывался баланс забитых и пропущенных мячей, то теперь главным критерием станет баланс очных встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков.



Напомним, что в сезоне-2011/12 «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги, опередив «Манчестер Юнайтед» именно за счёт лучшего баланса забитых и пропущенных голов.

В минувшем сезоне-2018/19 победителем АПЛ стал «Манчестер Сити», который набрал 98 очков, опередив на один балл «Ливерпуль», несмотря на то что мерсисайдцы установили новый клубный рекорд по количеству набранных очков в чемпионате.

«Ливерпуль» установил клубный рекорд, набрав 88 очков в АПЛ