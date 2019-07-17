Силкин: возможно, где-то Лунёв себя переоценил

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру голкипера санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунёва в стартовых играх сезона.
«Никто не застрахован от ошибок, все голкиперы иногда пускают пенки. Скорее всего, это вопрос психологии. Возможно, где-то Лунёв себя переоценил. Но, с другой стороны, Андрей часто выручает свой клуб, и об этом говорят мало, а после нескольких неудач на него сразу все накинулись. Надо смотреть, что будет дальше. Если ошибки продолжатся, то Лунёв рискует уступить место в основе одному из своих конкурентов», — приводят слова Силкина «Известия».
Напомним, что «Зенит» уступил «Локомотиву» в матче за Суперкубок России со счётом 2:3 и с минимальным перевесом выиграл у «Тамбова» в игре 1-го тура российского чемпионата (2:1).
- 17 июля 2019
-
03:48
-
03:39
-
03:10
-
02:42
-
02:22
-
02:10
-
01:49
-
01:47
-
01:21
-
00:39
-
00:31
-
00:17
- 16 июля 2019
-
23:54
-
23:51
-
23:33
-
23:25
-
23:12
-
23:05
-
22:51Фернандо может перейти в «Дженоа» Эксклюзив
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:26
-
22:16
-
21:47
-
21:46
-
21:29
-
21:16
-
21:04
-
21:04
-
21:00
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:28