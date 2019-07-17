Силкин: возможно, где-то Лунёв себя переоценил

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру голкипера санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунёва в стартовых играх сезона.

«Никто не застрахован от ошибок, все голкиперы иногда пускают пенки. Скорее всего, это вопрос психологии. Возможно, где-то Лунёв себя переоценил. Но, с другой стороны, Андрей часто выручает свой клуб, и об этом говорят мало, а после нескольких неудач на него сразу все накинулись. Надо смотреть, что будет дальше. Если ошибки продолжатся, то Лунёв рискует уступить место в основе одному из своих конкурентов», — приводят слова Силкина «Известия».

Напомним, что «Зенит» уступил «Локомотиву» в матче за Суперкубок России со счётом 2:3 и с минимальным перевесом выиграл у «Тамбова» в игре 1-го тура российского чемпионата (2:1).