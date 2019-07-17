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Гризманн назвал де Йонга самым жёстким соперником за всю карьеру

Гризманн назвал де Йонга самым жёстким соперником за всю карьеру
Футбол / Испания 0

Новобранец «Барселоны» Антуан Гризманн назвал голландского одноклубника Френки де Йонга самым жёстким соперником, с которым он когда-либо сталкивался за свою карьеру.

«Де Йонг — самый жёсткий соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мне приходилось накрывать его, и я никогда не мог его остановить», — приводит слова француза официальный сайт «Барселоны».

Гризманн подписал с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером. «Барселона» купила 28-летнего Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных.

Трансфер де Йонга «Барселона» оформила в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в «Аяксе». Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.

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