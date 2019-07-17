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Ван дер Сар: несправедливо, что 1/2 ЛЧ ценится меньше, чем 4-е место в топ-4

Ван дер Сар: несправедливо, что 1/2 ЛЧ ценится меньше, чем 4-е место в топ-4
Футбол / Лига чемпионов 0

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар выразил недовольство, что выход в полуфинал Лиги чемпионов, победы в чемпионате и Кубке Нидерландов ценятся меньше, чем 4-е место в ведущих чемпионатах европейских стран.

«Из-за всех международных обязанностей, таких как Лига наций, Кубок африканских наций и Кубок Америка, наши лучшие игроки начнут готовиться к сезону позже. Но нам нужно быть готовыми уже на ранних стадиях сезона.

Будет чрезвычайно сложно повторить прошлогодний успех. Также несправедливо то, что выход в полуфинал Лиги чемпионов, победа в чемпионате и Кубке Нидерландов имеет меньшую ценность, чем стать четвёртым в одном из топ-4 чемпионатов Европы.

Ведущие клубы в чемпионатах средней руки, такие как «Селтик», «Копенгаген» и «Аякс», должны зависеть не только от позиции своей страны или рейтинга коэффициентов, но и также получать вознаграждение за выступления в своих чемпионатах и в Европе», — приводит слова ван дер Сара Voetbal International.

Напомним, что «Аякс» начнёт свой путь в Лиге чемпионов сезона-2019/20 с третьего раунда квалификации, жеребьёвка которого состоится 23 июля.

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