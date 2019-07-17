Президент «Наполи»: бюджет «Реала» в 3 раза больше, а за Хамеса просят € 42 млн

Руководитель «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился перипетиями трансферных переговоров с мадридским «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».



«Я не понимаю, почему „Баварии“ Хамеса отдали просто так, а у нас просят € 42 млн. Их бюджет больше в три раза. Если бы Хамес смог уйти в аренду, никто бы ничего не сказал, и мы бы подписали ещё одного игрока», – приводит слова президента «Наполи» испанское издание Marca.

Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили «Реалу» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 42 млн. Контракт Родригеса с «Реалом» действует до лета 2021 года.