«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой € 300 тыс. в год
«Рубин» летом вёл переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым, который недавно перешёл в «Ахмат». Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб предлагал игроку годичный контракт и оклад в размере около € 300 тыс. Переговоры проходили в июне, когда футболист ещё не расторг контракт со «Спартаком».
Издание отмечает, что теперь «Рубин» изучает варианты с приглашением в клуб Александра Гацкана. Игрок «Ростова» ранее уже выступал в Казани при нынешнем генеральном директоре «Рубина» Рустеме Сайманове с 2006 по 2008 год. Гендиректор «Рубина» отлично знает возможности игрока, который в нынешнем «Ростове» пока не играет регулярно. Гацкан в июне продлил контракт с клубом, а позже возник интерес со стороны «Рубина».
«Ахмат» сообщил, когда Глушаков вернётся в общую группу
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