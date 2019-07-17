Защитник «Бетиса» Фирпо может стать игроком «Барселоны» за € 25-30 млн
Игрок левого фланга обороны «Бетиса» Эктор Фирпо может перейти в «Барселону», сообщает El Mundo Deportivo,
По сведениям источника, руководство севильского клуба согласно отпустить 22-летнего защитника за € 25-30 млн, несмотря на прописанные в его контракте отступные в € 50 млн.
В сезоне-2018/19 Фирпо принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, где отметился пятью забитыми мячами. В 2019 году Фирпо в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы, проходивший в Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня. На турнире он принял участие в матчах против команд Бельгии, Франции и Германии.
Ранее сообщалось, что Фирпо в летнее трансферное окно хотел приобрести мадридский «Реал», выплатив полную сумму отступных.
«Реал» может отказаться от трансфера защитника «Бетиса» Фирпо из-за травм
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