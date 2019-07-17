Гризманн: только благодаря Симеоне я играю на очень высоком уровне

Новобранец «Барселоны» Антуан Гризманн считает, что он многому обязан наставнику «Атлетико» Диего Симеоне.



«Мне повезло, что я учился у Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне. В «Атлетико» не бывает выходных. Очень много физической работы, много времени уделяется тактике. Никто не теряет бдительность», — цитирует Гризманна Goal.

«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения составляет € 800 млн.



28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.

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