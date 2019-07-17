«Спартак» подпишет с Мирзовым контракт на три года

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» и «Ростов» согласовали все детали трансфера полузащитника Резиуана Мирзова. Личный контракт с игроком тоже согласован. Хавбек в ближайшее время подпишет контракт на три года.
В июне «Чемпионат» сообщал, что красно-белые ведут активные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста и являются наиболее вероятным клубом, в котором игрок продолжит карьеру.
Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.
Ранее Мирзов также выступал за «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат».
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