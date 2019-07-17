Левандовски: ждём трансферов, иначе «Баварии» будет сложно бороться за титулы

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил надежду, что клуб купит нескольких сильных игроков в летнее трансферное окно.

«Если вы хотите играть на высшем уровне и надеяться выиграть титулы, то вам нужно усиление состава. Вот почему мы ждём трансферов, иначе нам будет трудно бороться за титулы. Надеюсь, руководство и люди, работающие над трансферами, усилят состав как молодыми игроками, так и футболистами, которые входят в число лучших в мире. Надеюсь, что это произойдёт в ближайшие дни», — приводит слова Левандовского Sport.de.

Этим летом «Бавария» потратила на трансферы € 118 млн. Новичками немецкого клуба стали: защитники Лукас Эрнандес (€ 80 млн) и Бенжамен Павар (€ 35 млн), а также нападающий Ян-Фите Арп (€ 3 млн).