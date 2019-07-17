Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл на медицинский осмотр для «Ювентуса». Видео с прибытием голландского игрока опубликовано в «твиттере» туринского клуба.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за € 75 млн. Голландец станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А с зарплатой в € 12 млн в год. Соглашение должно быть подписано сроком на пять лет.



19-летний Маттейс является воспитанником «Аякса». В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.