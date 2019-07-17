Сульшер: «МЮ» должен стремиться занять место выше, чем четвёртое

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о целях команды в следующем сезоне.

«Мы должны стремиться занять место выше, чем четвёртое. Я предпочитаю быть оптимистом и ошибиться, чем пессимистом и оказаться правым. Я не привык к тому, что „Манчестер Юнайтед“ занимает 5-6-е места, но это именно та позиция, где мы сейчас находимся. Таков размер проблемы, но мне нравится этот вызов.

Мы должны работать с футболистами, подписывать подходящих игроков и двигаться к цели. У нас есть качественные игроки в составе. Мы должны работать каждый день и не забывать о том, к чему стремимся", — приводит слова Сульшера ВВС.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в чемпионате Англии и не пробился в Лигу чемпионов.