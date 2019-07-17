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Дуглас Сантос: удивлён теплотой петербуржцев, начинаю ощущать себя русским

Дуглас Сантос: удивлён теплотой петербуржцев, начинаю ощущать себя русским
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Зенита» бразильский защитник Дуглас Сантос поделился первыми впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

«Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был. Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским.

Честно говоря, пока не было времени узнать историю города. Даже представить не могу возраст Петербурга. Думаю, лет 200.

Я знал, что в России живёт очень много людей. Кроме того, наслышан о здешних пробках. Ещё, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны», — сказал Дуглас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

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Новичок «Зенита» Дуглас рассказал про игру с Неймаром, дружбу с Халком и жизнь в Германии, а ещё о том, чем его удивил Петербург.
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