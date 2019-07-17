Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси на его удаление в матче за 3-е место Кубка Америки с Чили (2:1), сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, также в КОНМЕБОЛ будет отправлено письмо от самого Месси относительно его обвинений организации в коррупции. Пока неизвестно, будет ли это письмо с извинениями.
Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира.
За слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет.
- 17 июля 2019
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