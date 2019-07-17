Дуглас: на Олимпиаде Неймар помогал обороне, так как хотел победить как никогда

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился воспоминаниями об игре нападающего сборной Бразилии Неймара на Олимпийских играх 2016 года.

«Неймар любит открытый футбол, красуется, получая мяч. В первых двух матчах на Олимпиаде он действовал в таком стиле, и мы сыграли вничью со сборными ЮАР и Ирака. Когда Неймар стал действовать ближе к центру атаки, наша команда начала всех побеждать. На Олимпиаде Неймар изо всех сил помогал обороняться, потому что хотел победить как никогда.



Самый сумасшедший момент во время празднования победы был, когда парни решили покрасить волосы в жёлтый цвет (смеётся). Это придумал Неймар. Чтобы головы напоминали олимпийскую золотую медаль. Но вот меня они не смогли уговорить. Мне не очень нравится качество моих волос. Если их покрасить, они станут ещё хуже. Я просто наслаждался тем, что мы сотворили», — сказал Дуглас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.