Мор: на Украине президент клуба с автоматом выбегал, требовал назначить пенальти

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, участвовал ли он когда-нибудь в договорных матчах.
«В России нет. А в первой лиге на Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: «У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим её судье». Помню, в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всём желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали», — цитирует Мора Sportbox.
- 17 июля 2019
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