«Челси» представил выездную форму. На рукавах и воротнике цвета флага России
«Челси» официально представил выездную форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне. На рукавах и воротнике формы, которую клуб презентовал вместе с компанией Nike, присутствует триколор — цвета российского флага. Напомним, что владельцем лондонского клуба является российский бизнесмен Роман Абрамович.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Челси».
Минувший сезон «Челси» завершил с одним выигранным трофеем. В чемпионате Англии синие заняли третье место в АПЛ. В Кубке Англии синие уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадии 1/8 финала. В Кубке лиги лондонцы дошли до финала, где уступили «Манчестер Сити» в серии пенальти. В Лиге Европы «Челси» в финале разгромил «Арсенал» со счётом 4:1.
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