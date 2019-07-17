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Райола: «Ювентус» — лучший вариант для де Лигта

Райола: «Ювентус» — лучший вариант для де Лигта
Футбол / Италия 0

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матейса де Лигта, прокомментировал предстоящий переход своего клиента в «Ювентус».

«Вопрос не в том, кто больше всего хотел де Лигта, но „Ювентус“ — лучший вариант для него. Для защитника важно приехать в Италию. Он может стать здесь лучшим в мире. Это необходимо для его карьеры», — приводятся слова Райолы в «твиттере» MAJ.

Напомним, что де Лигт прилетел в Турин вечером 16 июля. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование. Если всё будет в порядке, голландец подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за € 75 млн. Голландец станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А с зарплатой в € 12 млн в год.

«Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин
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