Райола: «Ювентус» — лучший вариант для де Лигта
Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матейса де Лигта, прокомментировал предстоящий переход своего клиента в «Ювентус».
«Вопрос не в том, кто больше всего хотел де Лигта, но „Ювентус“ — лучший вариант для него. Для защитника важно приехать в Италию. Он может стать здесь лучшим в мире. Это необходимо для его карьеры», — приводятся слова Райолы в «твиттере» MAJ.
Напомним, что де Лигт прилетел в Турин вечером 16 июля. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование. Если всё будет в порядке, голландец подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за € 75 млн. Голландец станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А с зарплатой в € 12 млн в год.
«Ювентус» сообщил о прибытии де Лигта в Турин
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