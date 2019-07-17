Кокорин и Мамаев — в блатном отряде: распорядок дня, питание

Стало известно, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в колонии “ИК № 4 УФСИН по Белгородской области”. Как сообщает Mash, игроки попали в 8-й, блатной отряд и имеют возможность играть в футбол на специальной «коробке».

День в ИК-4 начинается с подъёма в 6:00 утра, после чего идут просчёт, завтрак и проверка внешнего вида. После обеда снова просчёт, ужин, а с 19:00 до 20:00 заключённые могут по желанию заниматься спортом. В 22:00 в колонии отбой.

Что касается питания, то в ИК-4 в столовой на завтрак подают сечку, пшёнку, реже — рис и пайку хлеба. В обед может быть суп или каша с кусочками мяса и пайка хлеба с чаем. На ужин подают картошку с селёдкой и пайку хлеба с чаем. Также бывают «молочные» дни, а по выходным выдают 150-200 граммов творога.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.