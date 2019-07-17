Райола: де Лигт мог перейти в «Барселону»? Это полная ерунда
Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матейса де Лигта, опроверг информацию о том, что его клиент мог перейти в «Барселону».
«Барселона»? Вы написали так много ерунды. Де Лигт — номер один среди молодых игроков. Он обладает менталитетом Недведа и амбициями Ибрагимовича. У него есть всё», — приводит слова Райолы Goal.
В ближайшее время 19-летний де Лигт перейдёт в «Ювентус». Футболист прилетел в Турин вечером 16 июля, чтобы пройти медицинское обследование. Если всё будет в порядке, голландец подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за € 75 млн. Голландец станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А с зарплатой в € 12 млн в год.
Райола: «Ювентус» — лучший вариант для де Лигта
- 17 июля 2019
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