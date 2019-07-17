Новая аудиостатья «Чемпионата». Абрамович и «Челси». История с самого начала

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.
Новый выпуск посвящён Роману Абрамовичу. С тех пор как он стал владельцем «Челси», клуб купил игроков на два с лишним млрд фунтов. И 14 раз поменял тренеров. Абрамовича часто критикуют за стиль управления, но этот стиль приносит трофеи.
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