Новая аудиостатья «Чемпионата». Абрамович и «Челси». История с самого начала

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.



Новый выпуск посвящён Роману Абрамовичу. С тех пор как он стал владельцем «Челси», клуб купил игроков на два с лишним млрд фунтов. И 14 раз поменял тренеров. Абрамовича часто критикуют за стиль управления, но этот стиль приносит трофеи.



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