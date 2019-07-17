Гол сына Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»

В матче международного Кубка чемпионов итальянская «Фиорентина» обыграла мексиканскую «Гвадалахару» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Чикаго на стадионе «Тойота Парк».

Счёт был открыт на 25-й минуте. Автором гола стал полузащитник мексиканского клуба Хавьер Эдуардо Лопес. Через пару минут равновесие восстановил форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Во втором тайме победу итальянцам принёс полузащитник Риккардо Соттиль.

Следующий матч «Фиорентина» проведёт с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится 21 июля. «Гвадалахаре» предстоит игра с «Бенфикой», которая пройдёт 20 июля.

В минувшем сезоне «Фиорентина» финишировала на 16-м месте в Серии А. 24-летний Симеоне принял участие в 36 матчах чемпионата Италии, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.